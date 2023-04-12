Военнослужащим американской армии, дислоцированным в Польше и Румынии, дали четкое указание не атаковать российские войска первыми, заявил американский журналист Сеймур Херш на своей странице на платформе Substack. Он указал, что общая численность двух бригад может составлять свыше 20 тысяч бойцов. Журналист подчеркнул, что их развертывание «малоизвестно и редко обсуждаемо».

Бригада 82-й воздушно-десантной дивизии активно проходит обучение и проводит учения с базы в Польше в нескольких милях от украинской границы. В прошлом году она была усилена бригадой из 101-й воздушно-десантной дивизии, которая была развернута в Румынии. Правила ведения боевых действий гласят, что они не могут атаковать россиян первыми, пока наши ребята не подвергаются атаке, — написал он.