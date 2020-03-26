https://static.news.ru/photo/0ad48840-6ed5-11ea-acaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: The U.S. Army/flickr.com

Министр обороны Соединённых Штатов Марк Эспер принял новые меры для борьбы с распространением коронавируса. Он запретил военнослужащим покидать территорию государства.

Ограничения также распространяются на гражданский персонал армии и членов семей военных, передаёт Reuters. Приказ будет действовать в течение 60 дней.

25 марта число выявленных случаев коронавирусной инфекции в мире достигло 430 тысяч. Более 20,5 тысячи больных скончались.

Как сообщал NEWS.ru, ООН приняла к исполнению глобальный гуманитарный план по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в развивающихся странах. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал целями плана предотвращение повторного распространения коронавируса по планете и защиту жизни миллионов людей.