Американским компаниям предложили отказаться от рекламы в Twitter Американская Omnicom рекомендовала клиентам отказаться от рекламных услуг Twitter

Фото: Социальные сети

Американская компания Omnicom Media Group, занимающаяся маркетинговыми коммуникациями и рекламой, рекомендовала своим клиентам на время отказаться от размещения рекламы в социальной сети Twitter после приобретения платформы Илоном Маском. Об этом сообщил портал The Verge со ссылкой на данные внутренней документации компании. Причиной такой рекомендации в компании называют угрозу для безопасности брендов клиентов.

Угрозы для безопасности брендов наших клиентов резко возросли до показателей, которые большинство сочтут неприемлемыми. В краткосрочной перспективе мы рекомендуем приостановить деятельность в Twitter до тех пор, пока платформа не докажет, что она восстановила гарантии безопасности до необходимого уровня и вернула себе контроль над ситуацией, — сообщили в компании.

Авторы заявления напоминают о многочисленных увольнениях сотрудников отдела доверия и безопасности соцсети, снятии с должностей основных руководителей и о «верифицированных» аккаунтах, оказавшихся фальшивками.

Omnicom Media Group сотрудничает с такими мировыми гигантами, как McDonald’s, Apple, PepsiCo. В компании сообщили, что официально попросили Twitter предоставить гарантии того, что вышеприведенные проблемы не повлияют негативно на рабочие процессы, продукицию, безопасность брендов и инвестиции клиентов. Однако в новой компании Маска требуемых гарантий, по утверждению Omnicom, дать не смогли.

Ранее Илон Маск, недавно ставший владельцем социальной сети Twitter, допустил, что компания может обанкротиться. Об этом он заявил в первом обращении к сотрудникам. Банкротство компании возможно в том случае, если она не начнет приносить больше денег. Предупреждение прозвучало через две недели после закрытия сделки по приобретению платформы за $44 млрд. За это время предприниматель успел уволить половину сотрудников Twitter, а оставшимся запретил работать в удаленном режиме. Отныне они должны проводить в офисе не менее 40 часов в неделю.