Американским фермерам предрекли разорение из-за санкций против России СМИ: американским фермерам грозит разорение из-за санкций против России

Фото: travelbakercounty/flickr.com

Американское сельское хозяйство испытывает сложнейшие времена из-за государственной политики, приоритетом которой стали санкции против России, а не благосостояние США, пишет обозреватель The American Conservative Кевин Столкин. По его мнению, фермерам грозит разорение из-за беспрецедентных цен на топливо и отсутствия попавших под санкции удобрений.

Столкин подчеркнул, что Россия остается третьим по величине производителем нефти в мире, а также крупнейшим экспортером удобрений и нефтепродуктов. В результате антироссийских санкций и острой нехватки удобрений во всем мире американские фермеры страдают от глобального скачка цен, в свою очередь сокращая использование удобрений и перекладывая большую часть затрат на покупателей.

Один из фермеров Лоренда Оверман призналась, что в нынешних условиях ее прибыль «уходит в минус»: повышение цен на топливо и удобрения увеличило ее затраты с $700 более чем до $900 за акр, и это при прибыли не более $825 за акр. По ее словам, в нынешних условиях многие семейные фермерские хозяйства могут разориться, а банки могут не дождаться выплат по кредитам.

Я видела годы, когда не было дождя, я видела годы, когда цены были очень низкими, я видела годы, когда мы не могли выплатить текущий кредит, нам приходилось продлевать его на следующий год. Но я никогда не видела, чтобы акр кукурузы стоил $900, а я занимаюсь этим уже 40 лет, — пожаловалась владелица фермы.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Белый дом тайно поощряет сельскохозяйственные и транспортные компании, которые наращивают закупку и перевозку удобрений из России. По его данным, опасения по поводу санкций привели к резкому сокращению поставок, что привело к росту мировых цен на продовольствие. Агентство подчеркнуло, что усилия Вашингтона по поощрению транспортировки удобрений из России являются «частью сложных и трудных переговоров», которые ведутся при участии ООН с целью роста поставок удобрений, зерна и другой сельхозпродукции из России и с Украины.