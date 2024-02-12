Американский журналист рассказал о вступивших в ВС РФ бывших бойцах ВСУ Журналист из США Ланкастер снял сюжет о вступивших в ВС РФ экс-бойцах ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Независимый американский журналист Патрик Ланкастер разместил на своем YouTube-канале репортаж о бывших украинских военнослужащих, которые перешли в российскую армию. На видео бойцы рассказывают, что побудило их пойти на такой шаг и как украинские националистические батальоны расстреливали мирных жителей, пытавшихся уехать из зоны боевых действий.

В частности, приводится рассказ уроженца Донецка Николая Захарченко. По его словам, он лично стал свидетелем, как члены спецподразделения «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) не позволяли гражданским покидать Мариуполь и расстреливали их машины.

Ранее ВСУ сбили транспортный самолет Ил-76, который перевозил для обмена украинских военнопленных. О крушении транспортника стало известно 24 января. В Минобороны России заявили, что самолет был сбит в результате попадания украинских ракет, выпущенных зенитчиками ВСУ из Харьковской области. Минобороны РФ заявляло, что на борту находились 74 человека, в том числе 65 пленных солдат ВСУ, все погибли.

Спустя время секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинских пленных не было в Ил-76. По его словам, если бы в результате крушения погибло столько людей, то на месте падения «все поле было бы в крови».