Американский журналист раскрыл подробности разговора с Зеленским Fox News: Зеленский обеспокоен недостаточной помощью США Украине

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность недостаточной помощью Киеву со стороны Вашингтона, сообщил корреспондент Fox News Бенджамин Холл. Свои высказывания украинский лидер допустил в ходе встречи с ним, а также генеральным директором Fox Corporation Лакланом Мердоком и журналистом Sun Жеромом Старки.

Он говорил о США, о недостаточном финансировании со стороны конгресса, о нехватке потенциальной поддержки американцев. Он рассказал о том, как Израиль действительно отвлек весь мир от Украины, и он считает, что это критический момент, — рассказал Холл.

Ранее заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх сообщила о том, что США продолжат оказывать помощь Украине в том случае, если конгресс одобрит выделение дополнительного финансирования из федерального бюджета. При этом она указала, что Вашингтон смог обеспечить потребности Киева при контрнаступлении и продолжит снабжать страну необходимым на фоне наступающей зимы.

В свою очередь, лидер демократов в сенате Чак Шумер заявлял, что предоставление дополнительной поддержки Украине и Израилю будет основным приоритетом до Рождества. По его словам, Конгресс США начнет работу над этим сразу после Дня благодарения 23 ноября.