Американский журналист предупредил Киев о грядущей катастрофе WP: прекращение помощи США обернется для Украины катастрофой

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Невозможность США выделить финансовую помощь Украине обернется для Киева катастрофой, написал в материале для Washington Post обозреватель Макс Бут. Также в материале говорится, что поражение Украины может стать концом глобального лидерства для самих Соединенных Штатов.

Американские деньги для Украины закончились. Если конгресс не предпримет никаких действий, Украина <...> столкнется с ужасающими последствиями, — предположил обозреватель.

Он также обсудил сложившуюся ситуацию с генеральным директором Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алиной Поляковой. Там заявила, что без американской помощи украинцы потерпят поражение, и в результате победа России " станет, откровенно говоря, концом глобального лидерства Штатов".

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Вооруженные силы Украины потеряли свыше 215 тысяч человек в 2023 году. По его словам, группировки российских вооруженных сил продолжают снижать боевой потенциал противника, уничтожая скопления живой силы и бронетехники ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

В свою очередь норвежский политолог Гленн Дисен предрек Украине потерю территорий от Харькова до Одессы. По его мнению, Россия видит в их присоединении способ помешать принятию Украины в состав НАТО и дальнейшему расширению Альянса. Политолог отметил, что еще до начала спецоперации, когда Москва требовала от Украины нейтрального статуса, речь об этом не шла.