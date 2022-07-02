Американский военный журналист объяснил нехватку оружия Киеву

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Военный журналист Джонатан Бейл объяснил, почему Украине всё время не хватает оружия. По его словам, оно рассчитано на точность, а не количество. Статья американского эксперта опубликована BBC.

Бейл пишет, что сначала Украину снабжали оружием, которым националисты умеют пользоваться, — это советские танки, системы ПВО и боеприпасы. В поисках соответствующего вооружения США и их союзники «обыскали всю Европу». Но запасы техники иссякают.

В настоящее время происходит переход к отправке более современного западного оружия в надежде, что оно будет более устойчивым в долгосрочной перспективе, — отмечает журналист.

Современное оружие, уточняет Бейл, является сложным, оно требует навыков по использованию, обслуживанию и ремонту. И это заставляет Киев требовать ещё больше вооружения вне зависимости уже поставленной военной помощи.

Согласно представленному в публикации анализу, больше всего военной помощи с конца января поставлено Украине США, на втором месте идёт Великобритания, на третьем — Польша, затем Германия и Канада. Также в списке значатся Чехия, Норвегия, Греция, Эстония, Латвия, Швеция, Франция, Австралия, Дания и Италия.

Ранее сообщалось, что США в рамках нового пакета военной помощи поставят Украине два передвижных ЗРК NASAMS, а также четыре радиолокационные станции контрбатарейной борьбы. Кроме зенитно-ракетных комплексов и радаров в пакет помощи вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS и 150 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм.