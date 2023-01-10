Американский военный раскрыл план Вашингтона по Донбассу, сорванный Россией Экс-советник Пентагона Макгрегор: США готовили в Донбассе плацдарм для удара по России

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Москва помешала Вашингтону подготовить пладцарм в Донбассе и на востоке Украины для агрессии против России. С таким заявлением выступил в блоге на платформе YouTube бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, Кремль, наблюдая за действиями Запада в соседней стране, был вынужден действовать превентивно, чтобы нейтрализовать угрозу для своей территории.

Мы работали годами, чтобы построить колоссальную армию из ста тысяч человек лишь с одной целью: нанести удар по России и превратить Восточную Украину в платформу для этого, — сообщил Макгрегор.

Ранее полковник заявлял, что большинство европейцев не заинтересованы в украинском конфликте и не хотят иметь с ним ничего общего. По его словам, лидеры ЕС это хорошо понимают, чем и объяснятся разница в размере финансовой и военной помощи, оказанной Киеву США и Евросоюзом.

В то же время Макгрегор отметил, что риторика Польши позволяет заметить желание Варшавы взять под контроль части территории Украины. По его словам, поляки считают себя «великой нацией» и вспоминают, как были крупнейшим государством в Европе с сильнейшей армией. Полковник полагает, что Варшава намерена вернуть былое величие при помощи захвата территорий, которые входили когда-то в состав Речи Посполитой.При этом он уверен, что такие планы противоречат позиции НАТО и не найдут поддержки среди стран Альянса.

Также, по словам экс-представителя Пентагона, украинская армия понесла колоссальные потери и отправляет на передовую 15-летних подростков. По его словам, за время спецоперации 35 тысяч украинских военных пропали без вести, еще более 100 тысяч погибли.