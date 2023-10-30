Американский военный предсказал уничтожение Израиля из-за США Полковник Макгрегор: политика США способна привести к уничтожению Израиля

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Обострение ситуации на Ближнем Востоке, предпринимаемое Соединенными Штатами, способно привести к уничтожению Израиля, заявил в интервью YouTube-каналу Redacted полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. Он отметил, что Вашингтон вступает в конфронтацию со многими государствами региона и это может обернуться катастрофическими последствиями.

Есть все предпосылки для очень крупной войны. Мы обостряем ситуацию по всем направлениям. Похоже, мы считаем, что повышение ставок работает. Мы попробовали это на Украине. Мы обостряли, обостряли и обостряли ситуацию — и сегодня Украина оказалась в руинах. Я очень боюсь, что, если эта региональная война продолжит развиваться так, как мне видится, то в итоге от Израиля может ничего не остаться, — сказал Макгрегор.

Ранее полковник предположил, что США с большой долей вероятности примут участие в военном конфликте в Израиле. Он отметил, что в плену у движения ХАМАС находятся американские граждане, и это вынудит Вашингтон активно помогать израильской стороне. По его мнению, такая военная поддержка может спровоцировать войну США против Ирана.

Также Макгрегор заявлял, что Украина была нужна американским властям как инструмент нападения на Россию. Целью было нанести ей вред, уничтожить РФ, изменить российское государство, отмечал эксперт. По его мнению, такая политика США привела к гуманитарной катастрофе для украинского народа.