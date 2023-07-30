Американский военный предположил, ради чего воюют русские Экс-советник Пентагона Макгрегор: русские считают, что борются за выживание

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Русские считают, что в случае их поражения Запад назначит в Москве своих представителей и лишит их всех ресурсов, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале. Именно такое видение ситуации заставляет их идти на конфликт до конца, отметил военный.

По словам Макгрегора, Россия представляет собой национальное государство с сильной культурной идентичностью, основанной на православном христианстве. Также РФ располагает доступом к значительным запасам минеральных ресурсов благодаря своему географическому положению и к изобилию сельскохозяйственной продукции.

Если вы сможете внедриться в Россию, свергнуть правительство и заменить его теми людьми, кого вы сами выберете, <...> что ж, тогда у вас будет доступ ко всем этим ресурсам, — сказал американский военный.

По его мнению, страх подобного развития ситуации заставляет россиян выступать за продолжение конфликта. Макгрегор назвал подобное мироощущение «борьбой за существование».

Ранее Макгрегор заявил, что Украина разрушила Каховскую дамбу по распоряжению руководства США. По его словам, это решение утвердила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.

В свою очередь политик из США Аджаму Барака заявил, что Запад распространяет ложный тезис о том, что изолировал Россию от всего мира. По его словам, страны Запада, говорящие об изоляции Москвы, — это всего лишь 10% от всего населения Земли.