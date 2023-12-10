Подполковник ВС США осудил заявление главы Пентагона о Путине Подполковник ВС США: слова Остина об угрозе со стороны Путина абсурдны

Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Ллойд Остин

Слова шефа Пентагона Ллойда Остина об угрозе Европе со стороны президента России Владимира Путина абсурдны, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Stephen Gardner. По его словам, российский лидер хочет только защитить границы собственной страны.

Путин, что бы вы ни говорили о нем, — не самоубийца. Все, что он делал, все, что он говорил последние 15 лет, — так это то, что он хочет защитить границы России, — сказал Дэвис.

Ранее Путин выразил уверенность, что Россию никогда не получится оттеснить, ослабить и раздавить. В то же время он подчеркнул, что Запад на все готов, лишь бы навредить интересам страны.

До этого президент США Джо Байден заявил, что в случае победы на Украине Россия может вторгнуться в какую-то страну НАТО. Это, по его словам, втянет США в конфликт.

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, в свою очередь, заявил, что США высоко оценивают риск поражения Украины в конфликте с Россией, если Киев не получит дополнительную помощь от Вашингтона. Он предположил, что Байден обсудит вопрос продолжения помощи Украине с лидерами стран G7. В то же время американский лидер назвал «полным безумием» отказ выделить запрашиваемые администрацией средства для помощи Украине.