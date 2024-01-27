Американский военный назвал главного союзника Техаса Ветеран ВС США Дрейвен: Техас мог бы стать союзником России

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Техас и Россия могли бы стать близкими союзниками, написал ветеран американской армии Ноктис Дрейвен в Twitter (X). По его мнению, он приветствовал бы эту дружбу с открытыми объятиями.

Если бы я возглавлял Техас, я бы приветствовал Россию с открытыми объятиями. Техас мог бы стать самым близким союзником России, — заявил Ноктис Дрейвен.

Ранее губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что штат готов к конфликту с федеральными властями по вопросу охраны границ штата от нелегальных мигрантов. По его словам, даже в таком случае местные власти продолжат работу над возведением барьеров. Губернатор выразил надежду, что разногласия прекратятся, когда к власти после выборов придет новый президент США, который ужесточит иммиграционные законы для всей страны.

До этого власти США потребовали от штата Техас до конца пятницы допустить федеральных агентов к участку границы с Мексикой для демонтажа заграждений. В Министерстве внутренней безопасности страны уточнили, что им нужен доступ в зону парка Шелби, которому сейчас препятствует Техас. При этом ведомство не уточнило, какие меры будут приняты при неисполнении предписания.

Между тем решение о возможном выходе Техаса из состава США рассчитано на активизацию внутриполитического торга, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, данная процедура достаточно сложная и предусматривает целый ряд этапов.