Американский военный космоплан вернулся на Землю Boeing: космоплан США военного назначения вернулся на Землю после 908 суток на орбите

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Американский космоплан военного назначения X-37B вернулся на Землю после 908 суток пребывания на орбите. Он совершил посадку в 05:22 по времени Восточного побережья США (13:32 мск) на космодроме на мысе Кааверал во Флориде. Об этом сообщается на сайте авиационной корпорации Boeing, являющейся разработчиком аппарата.

Космоплан был запущен в космос в мае 2020 года с помощью тяжелой ракеты-носителя Atlas 5 и установил рекорд нахождения на орбите. Сообщается, что с его помощью были осуществлены эксперименты в интересах ВМС США и NASA, а также выведен спутник Академии ВВС США.

Это уже шестой полет космоплана подобного типа. Первый стартовал в апреле 2010 года и продолжался 225 суток. Пятая миссия завершилась 27 октября 2019 года и продолжалась 780 дней.

Ранее в NASA рассказали, что российский корабль «Прогресс МС-20», пристыкованный к Международной космической станции (МКС), увел ее от вероятного столкновения с космическим мусором. Отмечается, что российский грузовик помог избежать сближения с предполагаемой траекторией обломков спутника «Космос-1408». По данным специалистов, маневр не оказал никакого влияния на работу МКС.