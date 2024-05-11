Американский ветеран обратился к России и США с громким заявлением Ветеран ВМВ Кон: США и Россия несут ответственность за недопущение мировой войны

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Россия и США несут ответственность за то, чтобы не допустить нового глобального конфликта, заявил ТАСС американский ветеран Второй мировой войны, отставной полковник сухопутных войск и участник встречи советских войск с союзниками на Эльбе Фрэнк Кон. По его словам, если разразится новое вооруженное противостояние, то человечество будет уничтожено.

Однако, разумеется, на России и американцах лежит обязательство гарантировать, что третьей мировой войны не произойдет. Потому что, если третья мировая война разразится, мы уничтожим человечество <...>. Человеческий род просто вымрет с такими вооружениями, которые у нас имеются, — заявил Кон.

Американский ветеран неоднократно был на парадах Победы в Москве. Он удостоен множества российских наград. В частности, в 2020 году Кон получил медаль «За укрепление боевого содружества».

Ветеран также призвал представителей России и США сохранять личные связи до тех пор, пока политики не поймут, что конфронтация проигрышна для всех. Он выразил сожаление, что страны более не едины в праздновании Дня Победы. По словам Кона, в этом году ему пришлось смотреть трансляцию парада Победы в Москве по телевизору.