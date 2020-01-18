https://static.news.ru/photo/9ac9ba14-39f7-11ea-a88b-fa163e074e61_660.jpg Вертолёт SB>1 Defiant Фото: boeing.com

Перспективный многоцелевой скоростной вертолёт SB>1 Defiant, над которым работают компании Boeing и Sikorsky, совершил в США первый полёт на скорости более 185 км/ч.

Видео испытаний на YouTube опубликовал Boeing.

Разработка вертолёта ведётся с 2015 года. В SB>1 использованы принципы, которые внедрены в скоростных вертолётах S-97 Raider и X-2.

Ранее NEWS.ru писал, что российский спецназ в 2020 году примет на вооружение новый тяжеловооружённый бронированный вертолёт Ми-8АМТШ-ВН. В военных кругах машину уже прозвали «летающий танк». С помощью нового вертолёта военные смогут ликвидировать наземные, морские, воздушные цели на расстоянии до 20 км независимо от погодных условий. Машина будет выпускаться в нескольких модификациях, в зависимости от количества оружия. Самая максимально оснащённая версия вертолёта сможет перевозить до четырёх ракет «Гермес», восемь сверхзвуковых снарядов «Атака» или две тонны авиабомб.