Американский ведущий рассказал, когда начнется ядерная война Ведущий Fox Карлсон: попытка Украины вернуть контроль над Крымом приведет к ядерной войне

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Попытки Украины при помощи США вернуть контроль над Крымом могут привести к началу ядерной войны. Об этом в эфире заявил телеведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон. О готовности к силовым действиям в рамках данного вопроса президент Украины Владимир Зеленский объявил на минувшей неделе во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Забрать Крым у России? Их важнейший порт? Кремль не раз заявлял, что подобные действия приведут к ядерной войне, и я не вижу причин сомневаться в этом. И это новый план? За него кто-то голосовал? Это же чистое безумие, — сказал Карлсон.

На минувшей неделе в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что страна готова силой восстановить контроль над полуостровом при условии, что США и Евросоюз предоставят ВСУ новую партию боевой техники.

Ранее обозреватель Род Дреер в статье для The American Conservative заявил, что идеи администрации президента США Джо Байдена о возможности захвата Крыма вооруженными силами Украины — это подлинное безумие. Журналист отметил, что Вашингтон играет с огнем, так как эти действия могут привести к неприятным последствиям. Он указал, что любые наступательные шаги в сторону Крыма будут расценены Москвой как угроза национальной безопасности.

В свою очередь заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх отметила, что Киев имеет полное право на нанесение ударов по Крыму. Сингх также добавила, что такой сценарий пошлет России огромное сообщение.

При этом предприниматель Илон Маск заявил, что вооруженным силам Украины не следует пытаться нападать на Крым и пытаться захватить его. Он добавил, что подобные действия грозят эскалацией конфликта. По его словам, данная ситуация рискованна не только для Киева, но и для всего мира.