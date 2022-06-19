Американский ученый назвал санкции США «выстрелом себе же в ногу» Экономист Ругер: санкции США в отношении России оказались «выстрелом себе же в ногу»

Президент Американского института экономических исследований Уильям Ругер заявил, что введенные Белым домом антироссийские санкции в итоге оказались «выстрелом себе же в ногу». Подобные меры редко заставляют менять поведение страны, против которых они направлены, отметил он в эфире Fox News.

Типичная картина, которую мы наблюдаем со стороны нынешней администрации, — это политические решения, которые, как кажется, должны принести пользу американским налогоплательщикам или людям за рубежом, но на самом деле оказываются выстрелом себе же в ногу, — подчеркнул Ругер.

По его мнению, используя санкции невозможно заставить глав государств, чтобы они отказались от жизненно важных национальных интересов. В случае с Россией речь идет об Украине, уверен экономист.

Ругер обратил внимание на ситуацию с Россией, которая под санкционным давлением увеличила свои доходы от продажи энергоресурсов. Данная ситуация показывает непреднамеренные последствия, к которым привели некорректные действия Белого дома, считает он.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден заявил: принятые в Вашингтоне санкции против России стали лучшим выбором для его страны. Проигнорировать ситуацию на Украине было нельзя, отметил он. Американский президент добавил, что решение об экономических санкциях он принимал как главнокомандующий, а не как политик.