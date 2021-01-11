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Американский суд отложил первую за 70 лет казнь женщины

10:12, 12 января 2021
Фото: pixabay.com

Суд американского штата Индиана отложил приведение в исполнение первого за 70 лет смертного приговора, вынесенного в отношении Лизы Монтгомери на федеральном уровне. По мнению инстанции, подозреваемая имеет проблемы с психическим здоровьем.

Гражданку признали виновной в особо жестоком убийстве. По версии следствия, она расправилась с беременной женщиной в 2004 году. До этого планировалось, что казнь состоится 8 декабря 2020 года в штате Индиана через введения смертельной инъекции. Позже суд отложил мероприятие до 12 января 2021-го, пишет РИА Новости.

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