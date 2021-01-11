Американский суд отложил первую за 70 лет казнь женщины

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Уходящий президент США Дональд Трамп в частном порядке возложил вину за штурм Капитолия на членов ультралевого движения антифа. Такое своё мнение он высказал в телефонном разговоре с лидером республиканцев в палате представителей Кевином Маккарти.

Об этом сообщает Axios. Издание со ссылкой на источники отмечает, что Маккарти старался возразить Трампу, заявляя, что беспорядки устроили сторонники хозяина Белого дома. Из-за этого беседа двух республиканцев вышла «напряжённой...