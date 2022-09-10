Американский спутник Galaxy 11 частично разрушился на орбите

Фото: Boeing BSS

Телекоммуникационный американский спутник связи Galaxy 11, запущенный в 1999 году, частично разрушился на орбите, сообщил Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша (ИМП) РАН в своем Telegram-канале. Фрагменты несут опасность действующим спутникам.

На геостационарной орбите произошло частичное разрушение старого (1999 год запуска) телекоммуникационного аппарата Galaxy 11, — говорится в сообщении.

Гражданские оптические средства обнаружили и сопровождают несколько малоразмерных фрагментов аппарата, представляющих потенциальную опасность для действующих спутников на геостационарной орбите.

В институте добавили, что о причинах фрагментации космического аппарата не сообщается. Возможно, это произошло из-за старения экранно-вакуумной теплоизоляции корпуса, концентраторов солнечного излучения либо панелей солнечных батарей.

Ранее эксперт по космической технике из Австралии Джеймс Браун заявил, что соперничество Запада с Россией и КНР усилилось в космической отрасли. По его словам, США опасаются, что на орбите станет возможным использование спутников с роботизированными руками, которые будут выводить из строя американские аппараты. Специалист добавил, что Китай уже продемонстрировал такую технологию.