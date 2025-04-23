Американский спецпосланник пропустит переговоры в Лондоне по Украине WP: Уиткофф не приедет в Лондон на переговоры европейских стран по Украине

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Стив Уиткофф

Специальный посланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф не будет присутствовать на переговорах по украинскому кризису в Лондоне, которые пройдут 23 апреля, сообщает газета The Washington Post. Там соберутся европейские представители для обсуждения шагов по урегулированию ситуации.

Специальный посланник Трампа... не будет присутствовать. Главным представителем США станет посланник президента Кит Келлогг, — указано в сообщении СМИ.

В переговорах, предположительно, примут участие представители из США, Франции и Великобритании. Также на них приедут украинские политики.

Ранее Белый дом подтвердил, что Стив Уиткофф посетит РФ на этой неделе. Новость сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов, не уточнив подробностей.

В последний раз президент РФ Владимир Путин беседовал с американским спецпосланником 11 апреля. Как рассказал помощник главы России Юрий Ушаков, политики обсуждали ситуацию вокруг Украины. Однако при этом поднимались темы политического и экономического характера. Многие СМИ до сих пор публикуют фейковую информацию о прошедшей встрече. Речь идет, в первую очередь, о западных изданиях.