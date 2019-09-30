https://static.news.ru/photo/0e5f9ac8-e347-11e9-bdc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bruce Crummy/Global Look Press

Губернатор 41-го штата США Стив Буллок объявил о введении чрезвычайной ситуации в связи с обильными снегопадами, обрушившимися на регион.

В некоторых районах выпал метр снега, повреждены линии электропередачи, перекрыты некоторые дороги. Власти штата опасаются наводнения, которое может случиться, когда снега начнут таять, говорится в сообщении, опубликованном на сайте местных властей.

Как писал News.ru ранее, больше 20 дорожных аварий произошло в канадском городе Калгари после снегопада, который начался неожиданно рано для этого региона. В результате ДТП пострадали два человека.