Губернатор 41-го штата США Стив Буллок объявил о введении чрезвычайной ситуации в связи с обильными снегопадами, обрушившимися на регион.
В некоторых районах выпал метр снега, повреждены линии электропередачи, перекрыты некоторые дороги. Власти штата опасаются наводнения, которое может случиться, когда снега начнут таять, говорится в сообщении, опубликованном на
Как писал News.ru ранее, больше 20 дорожных аварий произошло в канадском городе Калгари после снегопада, который начался неожиданно рано для этого региона. В результате ДТП пострадали два человека.