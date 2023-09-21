Американский сенатор рассказал об откровенном признании Зеленского Сенатор Шумер: Зеленский признался, что проиграет России без помощи США

Фото: James McGill/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американскими сенаторами в Вашингтоне признался, что без помощи США Киев проиграет в конфликте с Москвой, об этом в интервью CNN заявил лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер. Он привел признание украинского руководителя дословно.

Было одно предложение, которое идеально все суммирует. Цитирую его дословно, Зеленский сказал: «Если мы не получим помощь, мы проиграем войну», — сказал Шумер.

Ранее американская газета Punchbowl сообщила, что спикер палаты представителей США Кевин Маккарти не стал гарантировать президенту Украины Владимиру Зеленскому новую военную помощь на $24 млрд. Именно такую сумму запросила администрация Белого дома у конгресса. Глава украинского государства в настоящее время находится в США и посетил Капитолий. Он намеревался выступить перед конгрессменами, однако спикер палаты отказал ему из-за плотного графика.

До этого около 30 членов Республиканской партии США отклонили запрос Белого дома на выделение нового пакета помощи Украине. По словам политиков, они выступают против дополнительных расходов на военный конфликт. Кроме того, республиканцы недовольны отсутствием каких-либо объяснений со стороны правительства США о конечной цели выделения помощи Киеву.