https://static.news.ru/photo/804dc0fa-d32b-11e9-915a-fa163e074e61_660.jpg Майкл Ли Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американский сенатор Майкл Ли считает, что настало время для новых встреч между парламентариями Российской Федерации и Соединённых Штатов.

Считаю, что настало время для наших встреч. Надеюсь, что другим моим коллегам выпадет такая же возможность, которая выпала мне, — цитирует Ли ТАСС .

По его словам, во время подготовки поездки в Россию он обращался к коллегам из Республиканской и Демократической партий с тем, чтобы американская делегация была более представительной. Некоторые из них проявили к предложению приехать в РФ интерес, в то время как другие заявили, что не могут присоединиться именно в этой поездке.

Ранее News.ru писал, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время выступления в штаб-квартире Межпарламентского союза в Женеве призвала парламенты разных стран объединить усилия, чтобы добиться запрета на введение санкций в отношении законодателей.

Она добавила, что поддерживает решение Межпарламентского союза не проводить Всемирную конференцию спикеров парламентов в тех странах, которые вводят ограничения для участия всех национальных делегаций. По этой причине следующая встреча спикеров парламентов состоится не в Нью-Йорке, а в Вене.