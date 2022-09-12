Американский сенатор признал помощь Украине в контрнаступлении Американский сенатор Уорнер признал помощь Британии и США в контрнаступлении ВСУ

Фото: Министерство обороны Украины

Вооружённые силы Украины

Председатель комитета сената США по разведке Марк Уорнер признал в интервью телеканалу CNN, что контрнаступление украинских войск стало результатом работы американской разведки с украинскими и британскими коллегами. По его словам, американские и британские разведагентства «держат в напряжении» российские силы.

Частично это — результат колоссальной поддержки со стороны США и наших союзников в НАТО... Частично это — результат работы нашего разведсообщества с украинцами и нашими друзьями, в частности, британцами, — отметил Уорнер.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов призвал расценивать поставку Украине данных со спутников США для боевых действий как агрессию против России. По его мнению, об этом следует объявить на всех международных площадках и признать США террористическим государством.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров назвал США «матерью терроризма и агрессии». Политик указал, что в ближайшее время Запад попытается еще больше ужесточить информационную кампанию против России и окончательно закрепить за ней статус «страны-агрессора», однако «настоящим агрессором современного мира» следует признать именно Вашингтон.