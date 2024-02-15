Американский сенатор заявил о победе Путина над США Сенатор Табервилл: Путин добился геостратегической победы над США

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин сумел добиться геостратегической победы над властями Соединенных Штатов, заявил американский сенатор Томми Табервилл в эфире подкаста The Jeff Poor Show. По его словам, Вашингтон не должен продолжать финансировать конфликт на Украине.

Путин находится на вершине этой игры. Мы должны уйти от ситуации борьбы с Россией, как во времена СССР, нужно добиться прекращения военных конфликтов на этой Земле, — отметил Табервилл.

Ранее сенатор от Республиканской партии США Рэндал Пол заявил, что Украина уже не сможет вернуть Крым под свой контроль. Он также отметил, что в настоящее время ситуация находится почти на той же точке, что и год назад, и это заставляет думать о возможности переговоров. По мнению сенатора, единственной возможностью для Киева добиться вывода российских войск были переговоры в 2022 году, с учетом того, что Украина согласилась бы на нейтральный статус.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что «стал бы поощрять» Россию атаковать страны — участницы НАТО, если бы те отказались выполнять свои финансовые обязательства перед Альянсом. С таким заявлением Трамп выступил 10 февраля во время предвыборного митинга в Южной Каролине.