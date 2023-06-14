Американский сенатор пообещал саботировать работу в поддержку Трампа Сенатор пообещал саботировать утверждение кандидатов в Минюст США после обвинений Трампу

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В США сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Вэнс заявил о намерении саботировать утверждение кандидатов на должности в министерство юстиции. По его словам, он будет делать это до тех пор, пока генеральный прокурор Меррик Гарланд не перестанет «преследовать политических оппонентов» администрации Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости.

Сегодня я объявил, что буду задерживать утверждение всех кандидатов на посты в Министерство юстиции, которых Меррик Гарланд собирается использовать не для беспристрастного обеспечения закона — что является его обязанностью, — а для явного политического преследования его политических оппонентов, — сказал Вэнс.

Конгрессмен полагает, что саботаж не должен прекращаться до тех пор, пока Гарланд не даст обещания «выполнять свою работу» и не обязуется прекратить политические преследования.

Заявление Вэнса было приурочено к обвинениям, предъявленным экс-президенту США, представителю Республиканской партии Дональду Трампу. Во вторник в Майами состоялось заседание суда, в ходе которого политику и его помощнику Уолту Науте предъявили обвинения в ненадлежащем обращении с секретными документами и препятствованию правосудию по 38 пунктам. Каждый из пунктов предусматривает тюремное заключение на срок до 20 лет.

По информации суда, сотрудники ФБР в августе 2022 года в ходе обыска в поместье Трампа Мар-а-Лаго изъяли у экс-президента 102 документа. При этом 27 из них хранились в кабинете политика, 75 — в кладовой. 17 документов имели гриф «совершенно секретно».

Сам Трамп вину не признал.