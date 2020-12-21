Американский сенатор обвинил РФ в кибератаках на США

https://static.news.ru/photo/8bff1792-42dc-11eb-ba06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американский сенатор Марк Уорнер приписал недавние якобы кибератаки на ведомства США лицами из России. По его словам, все имеющиеся данные указывают именно на ответственность Кремля.

Политик отметил, что «нападение» может ещё продолжиться и его истинные масштабы до сих пор никто не выяснил. Он добавил, что подобные акции «нельзя оставлять без ответа», передаёт телеканал ABC. Уорнер принимает участие в заседаниях Комитета по разведке Сената США и в этом качестве получает данные американской разведки, хотя во время беседы с журналистами на них не ссылался.

Российские хакеры могут нанести большой вред экономике Соединённых Штатов. Об этом заявил американский сенатор — республиканец Митт Ромни. Он подчеркнул, что РФ способна сделать своей целью электрическую сеть в США, водопровод и другие инфраструктурные объекты. По его словам, хакеры наносят «исключительно большой ущерб». Сенатор также выразил недовольство тем, что на днях президент США Дональд Трамп приписал недавние кибератаки на американские госучреждения Китаю, а не РФ. Он считает, у Трампа есть «слепое пятно» в том, что касается РФ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что администрация президента США отменила публикацию заявления с обвинением России в кибератаке на системы американских государственных ведомств и «правительств по всему миру». Причём указание не публиковать сообщение поступило 18 декабря в последний момент.

Накануне глава Госдепартамента США Майк Помпео обвинил РФ в причастности к масштабным провокациям в виртуальном пространстве против ряда министерств страны. По его словам, хакеры предприняли значительные усилия по внедрению вредоносного кода в системы правительства и частных компаний не только США, но и по всему миру, используя программное обеспечение третьей стороны.