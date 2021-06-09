Американский Сенат одобрил законопроект на $250 млрд по противостоянию КНР

Сенаторы Конгресса США большинством голосов одобрили законопроект, согласно которому из бюджета страны направится $250 млрд на противостояние Китаю в технической сфере. Трансляцию заседания показывал официальный сайт верхней палаты законодательного органа.
Данную инициативу поддержали 68 сенаторов. Против высказались 32 члена палаты. После вступления законопроекта в силу из бюджета выделят средства на работу NASA, министерств торговли и энергетики в сфере передовых технологических исследований. $52 млрд направят на производство полупроводников для борьбы с так называемой зависимостью от китайских компаний.