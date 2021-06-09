Американский Сенат одобрил законопроект на $250 млрд по противостоянию КНР

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Переговоры президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом, которые пройдут в Женеве 16 июня, будут посвящены всему комплексу неотложных вопросов, которые влияют на отношения двух стран. Об этом сообщил посол США в РФ Джон Салливан. Его слова цитирует официальный Twitter-аккаунт пресс-секретаря дипломатического представительства Джейсона Ребхольца.

Салливан подчеркнул, что с нетерпением ждёт возможности присоединиться к президенту США в Женеве. Кроме того, он назвал Байдена решительным защитником американских интересов. У нас будет отличная команда, которая поддержит его...