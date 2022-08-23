Американский разведчик заявил об истощении НАТО из-за Украины Экс-разведчик США Риттер: НАТО сильно истощила себя, поставляя оружие Украине

Фото: Mauricio Campino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Страны НАТО сильно истощили себя поставляя большое количество оружия на Украину, заявил экс-разведчик США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала политолога Гленна Дизена. По его словам, теперь Североатлантический альянс не способен быстро восстанавливать свой арсенал и обороноспособность. При этом он подчеркнул, что военная поддержка не помогла ВСУ усовершенствоваться и поднять боевой дух.

Россия сначала разгромила арсенал Украины, еще до начала западных поставок, а потом уничтожила и то, что НАТО передала Киеву, тем самым полностью выпотрошив свои запасы, — сказал Риттер.

Он также напомнил, что ряд стран Альянса полностью прекратили поставки вооружений из-за истощения запасов. Кроме того НАТО не может быстро восстанавливать былой уровень обороноспособности из-за слабой промышленной базы, которая на сегодняшний день требует модернизации, — заключил эксперт.

Ранее обозреватель Уэсли Калп в своей статье для американского издания 19Fortyfive заявил, что Россия обладает большим арсеналом тактического ядерного оружия, которое стало поводом для беспокойства генералов НАТО. Журналист назвал ядерный потенциал РФ и возможность его применения причиной «скрытой озабоченности» западных лидеров. По словам Калпа, российские тактические боеголовки поднимают престиж страны на мировой политической арене и служат гарантом безопасности для Москвы.