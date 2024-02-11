Американский разведчик сравнил Карлсона и Хиллари Клинтон Риттер: Такер Карлсон показал себя лучшим дипломатом, чем Хиллари Клинтон

Фото: Michael Brochstein/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон не имеет права критиковать журналиста Такера Карлсона, поскольку в качестве дипломата он оказался гораздо лучше нее, заявил в интервью для YouTube-канала Judging Freedom бывший американский разведчик Скотт Риттер. Ранее Клинтон назвала Карлсона «полезным идиотом» России за его интервью с президентом РФ Владимиром Путиным.

Идиот, называющий кого-то другого полезным идиотом, — это воплощение иронии. Разница лишь в том, что в Хиллари нет ничего полезного <...>. Дать возможность услышать не означает, что мы согласны. Это означает, что мы знаем и у нас есть понимание, что мы можем выносить обоснованные суждения. Такер Карлсон сделал эту работу лучше, чем когда-либо делала Хиллари Клинтон, — сказал Риттер.

Он отметил, что журналист справился с задачей лучше госсекретаря Энтони Блинкена, президента США Джо Байдена и самой Клинтон в период ее работы во главе Госдепа. По мнению Риттера, Карлсон проявил искусство дипломатии и выслушал позицию Путина.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также раскритиковал действия Карлсона, указав, что тот предал своих зрителей и слушателей по всему миру, когда решил взять интервью у Путина. Политик назвал интервью американского журналиста «отвратительным» и обвинил его в «раболепии» перед российским лидером. По мнению экс-премьера, Карлсон приехал в Кремль не для того, чтобы бросить Путину вызов, а лишь затем, чтобы стать его посредником. Он также назвал послание главы РФ американскому народу призывом держаться от конфликта на Украине подальше.