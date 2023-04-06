Американский разведчик отметил важную черту в характере Путина Офицер американской разведки Риттер: Путин умеет побеждать

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что президент России Владимир Путин умеет побеждать. В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он также обратил внимание на способность российского лидера избегать ловушек и не делать опрометчивых шагов.

Путин — мастер побеждать. Иногда победа требует терпения, однако самое главное — это избегать ловушек и не совершать опрометчивых поступков, — подчеркнул разведчик.

По его словам, аналитики на Западе ошибаются в главном, когда полагают, что Москва бездействует. Однако в реальности, если брать спецоперацию на Украине, то можно увидеть огромные потери со стороны ВСУ и в людях, и в технике.

Риттер также напомнил, что Путин добивался успеха еще в Сирии. Там российским военным противостояли террористические группировки, однако Россия освободила захваченные ими территории.