Американский разведчик описал тактику США при наступлении ВСУ на Крым Офицер разведки Риттер: США дадут ВСУ оружие, материалы и разведданные для атаки на Крым

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

В случае если США решат оказать поддержку Украине в подготовке наступления на Крым, они будут делать это по трем направлениям, предположил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. По его словам, в данном случае речь пойдет о так называемой прокси-поддержке.

США предоставляют помощь в том, что касается передачи материалов, оружия и разведывательных данных, необходимых для планирования атаки, — сказал бывший военный.

По словам Риттера, подобный вывод можно сделать, исходя из слов заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.

Представитель американского Госдепа в середине февраля заявила, что военные объекты в Крыму — это легитимные цели для Украины. По ее словам, Вашингтон поддерживает удары по таким объектам на полуострове. Она отметила, что «существуют массивные военные сооружения в Крыму, которые Россия превратила в важные логистические точки».

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк предрек наступление «горячего сезона» в Крыму. Он также пообещал научить относиться к Украине с «уважением и страхом» и объявил о «сезоне свободы», который должен будет привлечь внимание стран с «нестабильными» политическими режимами.