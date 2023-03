ВСУ в ближайшие месяцы потерпят поражение и потеряют сотни тысяч человек убитыми и пленными, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Through the eyes of. По его словам, ВСУ из-за больших потерь не удастся вклиниться в мощные оборонительные рубежи российской армии,