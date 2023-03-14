Американский разведчик оценил будущие потери ВСУ Американский разведчик Риттер заявил, что в ВСУ в ближайшее время потеряют сотни тысяч человек убитыми

Фото: Министерство обороны Украины

ВСУ в ближайшие месяцы потерпят поражение и потеряют сотни тысяч человек убитыми и пленными, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Through the eyes of. По его словам, ВСУ из-за больших потерь не удастся вклиниться в мощные оборонительные рубежи российской армии,

Каждый украинец, который сейчас находится на поле боя, погибнет, будет ранен или пленен в ближайшие месяцы. Речь идет о сотнях тысяч человек. Такова их судьба, — спрогнозировал эксперт.

Ранеее бизнесмен Евгений Пригожин сообщил, что потери украинских войск в районе Артемовска исчисляются тысячами. При этом он не стал оценивать украинские потери в военной технике, сославшись на секретность этих данных.

Военный обозреватель Алексей Суконкин ранее сообщил, что украинские войска могут предпринять попытку контрнаступления в сторону Мариуполя, дойти до Мелитополя и даже до Крыма. Но пока главная проблема для ВСУ — в Артемовске, считает эксперт. По его мнению, попытка контратаковать станет отчетом Киева перед Западом за поставки оружия и финансовую помощь. Суконкин не исключил, что на фоне обрушения крупных американских банков США могут прекратить историю с Украиной, так как у Вашингтона, по его словам, «своих проблем выше крыши».