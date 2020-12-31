Американский профессор предрёк конец везения США

https://static.news.ru/photo/3aaad014-4d51-11eb-ad82-fa163e074e61_660.jpg Фото: White House/Global Look Press

Профессор Гарвардского университета Стивен Уолт прогнозирует окончание исторического подъёма США. По словам эксперта, это было связано с историческими обстоятельствами, вернее, их стечением, на протяжении многих веков.

Америка имела «беспрецедентный уровень безопасности» с момента своего основания, последний раз захватчики приходили на американскую землю в 1812 году, приводит мнение специалиста журнал Foreign Policy. Именно благодаря этому США сумели выйти с наименьшими потерями из мировых войн среди всех крупных держав.

Во времена холодной войны с СССР Америке помогло то, что Советский Союз с нескольких сторон окружали противники, а союзники не были такими надёжными. Но теперь США могут столкнуться с серьёзными трудностями и тому есть четыре причины.

В качестве показательно примера профессор привёл тот факт, что только коронавирус унёс в США столько жизней, чем Первая мировая, Корейская и Вьетнамская война вместе взятые. Доказывают уязвимость Штатов и кибератаки, а удалённость от Старого Света уже не играет роли.

Вторая причина, которая может создать трудности для США — Китай, чья экономика скоро обойдёт американскую и страна будет представлять собой угрозу посерьёзнее СССР. К тому же, доход на душу населения в КНР больше, чем в США, страна справилась с пандемией и взяла курс на «воинствующую дипломатию».

Третья причина — искусственная поляризация общества в США, засилие лоббистских организаций, фетишизм свободы, позволяет американцам даже не считать глупостью отказ от масок.

Перемена климата также считается важной причиной влияния на страну, которую не спасёт от этого даже благоприятное геополитическое положение. В таком случае, иронизирует Уолт, не помогут ни баллистические ракеты, ни крупнопалубные авианосцы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Алексей Пушков прокомментировал возможность распада США и гражданской войны на территории Штатов. Сенатор считает, что сравнивать нынешнее время с временами Гражданской войны XIX века некорректно. Тем более что нет ни одного признака надвигающегося вооружённого конфликта.