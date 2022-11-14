В США отреагировали на фото с привязанными к столбам жителями Херсона Американский правозащитник Барака: Киев боится, что Запад узнает о преступлениях ВСУ в Херсоне

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киевские власти запретили западным СМИ фиксировать нарушения прав человека со стороны ВСУ в Херсоне, заявил в Twitter американский правозащитник Аджаму Барака. По его мнению, причина кроется в появившейся в Сети фотографии, на которой жители Херсона привязаны к столбам, а также в других подобных снимках.

Украинские власти отозвали разрешение у некоторых западных СМИ вести репортажи из Херсона. <...> Причина заключалась в том, что власти хотели обеспечить контроль над подобными изображениями, — написал Барака.

Ранее западные СМИ опубликовали фотографии, на которых было видно, как нескольких жителей Херсона после прихода в город ВСУ привязали к столбам. По данным СМИ, так украинские власти пытались наказать граждан за сотрудничество с российскими войсками.

14 ноября власти Украины аннулировали разрешение на работу по меньшей мере шести журналистов после репортажей о Херсоне. В их число входят сотрудники CNN и SkyNews. До этого сообщалось, что аккредитации лишен ряд представителей СМИ за то, что они освещали ситуацию в Херсоне, несмотря на запрет это делать.