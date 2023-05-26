Американский правозащитник объяснил нежелание Зеленского появляться в Киеве Правозащитник Барака: Зеленский боится появляться в Киеве после инцидента с БПЛА у Кремля

Фото: Filip Singer / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский остается настороже и избегает появления в Киеве, сообщил американский правозащитник Аджаму Барака на своей странице в Twitter. По его словам, украинский лидер опасается ответного удара после инцидента с дронами возле Кремля.

Это помогает понять, почему Зеленский <...> старается избегать появления на Украине в последнее время, — отметил Барака.

Он дал такой комментарий в ответ на высказывание журналиста издания Gray Zone Макса Блюменталя, который отметил, что попытка атаки на резиденцию российского президента Владимира Путина была ошибкой со стороны украинской администрации.

Ранее обозреватель The American Conservative Брэдли Делвин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский мог потерять контроль над страной из-за действий украинской разведки. Журналист отметил, что роль Зеленского в настоящее время ограничивается тем, что он «выпрашивает» финансовую и военную помощь у западных партнеров.

В то же время обозреватель издания Financial Times Гидеон Рахман заявил, что военная помощь Украине со стороны западных стран находится под угрозой, а саммит «Большой семерки» (G7) в японской Хиросиме может стать высшей точкой поддержки Киева.