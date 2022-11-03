В США рассказали, почему Вашингтон проиграет при отправке войск на Украину Американский полковник Макгрегор считает, что Вашингтон ничего не добьется отправкой войск на Украину

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Президент США Джо Байден и его советники, по некоторым данным, рассматривают вариант отправки на Украину военной коалиции с польскими и румынскими солдатами, и если это правда, есть пять причин, почему Вашингтон навредит себе таким решением, пишет обозреватель The American Conservative, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его мнению, вступление в конфликт для Запада нецелесообразно, поскольку у коалиции не будет цели, Россия может расценить иностранных солдат как приоритетную цель атаки, Москва не изменит свою позицию, зарубежное командование не сможет эффективно управлять войсками из разных стран, а вступление членов НАТО в конфликт автоматически будет означать поражение США.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг настаивал, что поражение Украины в войне с Россией будет значить поражение и для НАТО. Тогда не станут ли потери в рядах американских войск в столкновении с российскими силами поражением Вашингтона? — размышляет полковник.

Военный добавляет, что цена провала многонациональных сил НАТО на Украине будет очень высокой.

Президенту Джо Байдену и его генералам следует понимать, насколько пагубно скажется военная неудача на американском обществе после провалов Штатов в Ираке и Афганистане. Американский военный дух находится на низком уровне. Вербовка в Вооруженные силы идет труднее, чем когда-либо, — отмечает Макгрегор.

Обозреватель Джек Бакби заявил, что решение о переброске военных США на Украину для инспекции поставляемого Западом оружия может перерасти в полномасштабное столкновение между НАТО и Россией. Головоломкой окажется ситуация, в которой солдат одной из стран НАТО может получить ранение или погибнуть.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис потребовал от Белого дома объяснений, почему Соединенные Штаты и НАТО наращивают свое военное присутствие в Восточной Европе. По оценкам подполковника, Вашингтон разместил 100 тысяч солдат на территории Восточной Европы, а в Адриатическом море проводит учения американский авианосец.