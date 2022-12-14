Американский полковник расшифровал сигнал США Путину насчет Украины Полковник США Макгрегор: Вашингтон сигнализирует Путину, что не хочет переговоров по Украине

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

США дали Москве ясно понять, что Белый дом не намерен участвовать в мирном разрешении конфликта на Украине, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он выразил мнение, что исход украинского кризиса определится военным путем. Макгрегор считает, что переговоров не будет.

Исход конфликта определится на полях сражений на территории Украины, <...> потому что США не будут сотрудничать и вести переговоры по урегулированию ситуации. Они показали свою незаинтересованность в каких-либо других подходах, — заявил Макгрегор.

Слухи о том, что Пентагон разрешит Киеву бить из американского оружия по российской территории, как указал полковник, вряд ли приведут к эскалации. Помимо этого, считает Риттер, конфликт закончится раньше, чем Украина получит нужные для этого ракеты.

По мнению Макгрегора, в интересах президента Украины Владимира Зеленского добиться прекращения огня при посредничестве Белого дома ввиду серьезных потерь в рядах ВСУ. Полковник также назвал высокой вероятность наступления ВС РФ.

США никогда не признают своих ошибок в том, что их действия привели к смерти сотен тысяч украинцев и вынудили миллионы граждан бежать из страны в поисках убежища, — пояснил Макгрегор.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что руководство России намерено продолжить специальную военную операцию на Украине.

До этого председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли рассказал, что зимой возможно замедление боевых действий на Украине, что создаст «окно» для урегулирования конфликта на переговорах. Свое предположение американский высокопоставленный военный объяснил тем, что в холодное время года тактические операции, как правило, замедляются.