Американский полковник предупредил о поражении США в случае мировой войны Макгрегор: США ждет поражение в случае начала мировой войны

Фото: МО США

США ждет поражение в случае начала мировой войны, заявил на своей странице в Twitter (X) экс-советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Причину этого он видит в нарушении принципа верховенства закона и наплыве нелегальных мигрантов.

Это разрушает нашу страну изнутри. Мы слишком рассредоточены и не готовы справиться с большой мировой войной, — заключил Макгрегор.

Эксперт также подчеркнул, что американские власти прилагают огромные усилия, чтобы создать иллюзию, будто Соединенные Штаты все еще являются великой державой, какой они были в 1991 году. Однако миграционный кризис показал, что заявления политиков из Вашингтона далеки от реальности.

Ранее Макгрегор объяснил, зачем США «влезли» в конфликт на Украине. По его словам, цель Вашингтона — «продолжать кровопролитие». Надежда Белого дома при отправке Киеву финансовой и военной помощи состоит в том, чтобы продолжать замалчивать «полное и окончательное уничтожение украинской нации», считает аналитик.

До этого стало известно, что сенат Конгресса США принял законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также о конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву. Кроме того, были введены дополнительные санкции против Китая.