Американский политолог усомнился в подлоге на выборах в США

https://static.news.ru/photo/e400d90e-1ffe-11eb-b1b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп убеждён, что в ряде штатов происходят нарушения при подсчёте голосов за кандидатов на пост главы государства. Однако подлог вряд ли возможен, скорее, нельзя исключать обычных ошибок — такого мнения придерживается профессор политологии и права Университета Саффолка Кеннет Косгроув.

Что может быть, так это то, что люди, считающие голоса, не понимают правила, или голоса теряются, потому что они стараются сделать все так быстро. Они могут быть некомпетентны. Подлог — я очень сомневаюсь в этом... С другой стороны, они могут совершать ошибки, когда есть такое большое давление и сроки, — приводит слова эксперта РИА Новости.

По словам специалиста, команда Трампа, пытающаяся через суд добиться пересчёта голосов в отдельных штатах, вряд ли может рассчитывать на успех, основываясь только на утверждениях действующего президента. Необходимы реальные доказательства нарушений.

Кроме того, по мнению Косгроува, пересчёт не даст ничего там, где разрыв между кандидатами значителен. В то же время, он считает, что присутствие в избирательных комиссий наблюдателей от обеих партий — Республиканской и Демократической — делает процесс более легитимным.

Косгроув подчеркнул, что если Трамп проиграет, он, как умный человек, оставит себе возможность баллотироваться на следующих выборах. Нынешним соперником Трампа, напомним, является демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.

Ранее NEWS.ru писал, что Байден вплотную приблизился к действующему главе государства Дональду Трампу по числу набранных голосов в штате Джорджия. На счету Трампа 49,4% голосов, Байдена — 49,36%.