Американский политолог предсказал мрачное будущее своей страны Американский политолог Ульман: экономические перспективы США безрадостны

Фото: Joaquin Corchero/Keystone Press Agency/Global Look Press

Почти две трети американцев живут от зарплаты до зарплаты. Большинство граждан США имеет безрадостные экономические перспективы, а грядущие выборы только усугубят ситуацию. Такое мнение высказал в статье для издания The Hill политолог Халан Ульман. Он отметил, что две трети американцев живут от зарплаты до зарплаты.

Инфляция вот-вот станет двузначной. Бензин хоть и подешевел, но все равно очень дорог, — написал политолог.

Он привел данные The New York Times, согласно которым около двух третей жителей страны живут от зарплаты до зарплаты, 41% (135 млн человек) считаются бедными или малообеспеченными.

При этом Ульман отметил, что граждане интуитивно понимают, куда движется страна, и, согласно данным ряда опросов, 90% из них не одобряют выбранного курса. В результате подавляющее большинство общества не видит для себя лучшего будущего. Ничего не изменят и грядущие выборы, убежден политолог.

Обеими партиями заправляют маргиналы. Партия Линкольна, Эйзенхауэра и Рейгана выродилась в культ Трампа. Старую Демократическую партию Рузвельта, Кеннеди и Джонсона перекосил взбесившийся прогрессизм. А других партий как не было, так и нет, — написал Ульман.

Он также добавил, что за президентский пост будут сражаться «двое престарелых».

Ранее обозреватель издания The Guardian Арва Махдави написала о том, что жители США готовятся к возможному расколу в обществе и столкновениям в стране. Они заблаговременно закупают стрелковое оружие и возводят подземные бункеры. Она напомнила также, что более 40% американцев считают гражданскую войну возможной уже в ближайшие десять лет.