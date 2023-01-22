Американский политик высмеяла голод на Украине на фоне проблем в США Американский политик Спайсер высмеяла голод на Украине, рассказав о проблемах в США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американский политик Лаверн Спайсер высмеяла голод на Украине. В своем Twitter она подчеркнула, что проблем с нехваткой еды хватает в самих США.

Спросите меня, плевать ли мне на голод на Украине, в то время, как у моего пункта раздачи еды в Майами ежедневно выстраивается очередь из тысячи человек, — написала она

По ее мнению, данная тема является одной из крупнейших афер в настоящее время.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в нынешних условиях возникает реальная угроза голода и масштабных социальных потрясений, особенно в самых бедных странах. Он подчеркнул, что к этому ведет, в частности, растущая волатильность мировых цен на энергоносители и продовольствие. В итоге, по его словам, качество жизни ухудшается и в развитых, и в развивающихся странах.

Зерновую сделку 22 июля заключили представители России, Турции, Украины и ООН. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов Украины.

Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что зерновая сделка была продлена на 120 дней. Он уточнил, что решение было единогласно поддержано Турцией, ООН, Россией и Украиной. Срок действия зерновой сделки должен был закончиться 19 ноября. Стороны условились обеспечить гарантии безопасности для переправки продовольствия в беднейшие страны Африки, Азии и Латинской Америки.