Американский политик разоблачил ложь Запада о Путине Американский политик Барака назвал ложью сообщения Запада об изоляции России

Фото: Михаил Метцель/фотохост-агентство ТАСС

Президент России Владимир Путин

Западная пропаганда без всякого стеснения распространяет ложный тезис о том, что изолировала Россию от всего мира, сообщил в своем Twitter-аккаунте правозащитник и политик из США Аджаму Барака. По его словам, страны Запада, говорящие об изоляции Москвы — это всего лишь 10% от всего населения Земли.

Американские пропагандисты, выдающие себя за журналистов, даже не пытаются скрыть свою грубую ложь. Путина изолировали от кого — от Запада? Десять процентов мирового населения, которые составляют Запад, — это не весь мир, — написал Барака.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор поделился мнением о том, что перехват и уничтожение ракет реактивной системы залпового огня HIMARS российской ПВО поставили президента Украины Владимира Зеленского в безвыходное положение. По его словам, положение усугубляют отсутствие защиты со стороны НАТО и огромные потери ВСУ.

До этого сербско-американский журналист Небойша Малич в статье для Global Times заявил, что Запад оказался в уязвимой позиции перед Россией из-за конфликта на Украине. По его словам, лето 2023 году должно было стать показательным для НАТО: в Альянс должны были принять новых членов — Швецию и Финляндию, а Украина должна была показать выдающиеся результаты в ходе контрнаступления ВСУ с помощью западной техники, но Западу пришлось «столкнуться с реальностью».