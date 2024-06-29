Американский политик рассказал о последствиях санкций против РФ для США Кеннеди-младший: экономика России стала сильнее из-за санкций США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экономика России стала сильнее, чем когда-либо, из-за американских санкций, считает независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший. В интервью YouTube-каналу Tom Bilyeu он отметил, что ограничения не работают, из-за чего над Вашингтоном насмехаются.

Это иллюзия, что мы единственная сверхдержава в мире. И вы знаете, это больше не работает. Когда мы применяем санкции, люди смеются над нами. Россия из-за наших санкций теперь имеет самую сильную экономику, которая у нее когда-либо была. У них теперь иммунитет к санкциям. Путин более популярен, чем был, когда мы начали нападать на Россию. Когда мы нападаем на страну, она становится сильнее. И это просто катастрофа для нашей страны, — сказал политик.

Ранее Евросоюз принял 14-й пакет санкций, в который вошли ограничения на транзит российского сжиженного природного газа через европейские порты. Помимо прочего, рестрикции были введены против 116 физических и юридических лиц из РФ. Позднее ЕС расширил санкции против России. Ограничения коснулись двух физлиц и четырех организаций. Санкции распространяются и на крупнейший российский оператор железнодорожных перевозок «Трансконтейнер» и его директора Михаила Концерева.

Независимый финансовый аналитик Александр Разуваев заявил, что новый, 14-й пакет санкций Евросоюза против России несильно повлияет на экономику страны. Он отметил, что не нужно ожидать падения курса рубля на фоне санкций.