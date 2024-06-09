Американский политик раскрыл главную цель США в России Рамасвами: Вашингтон добивается смены режима в России

Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вивек Рамасвами

Белый дом намерен организовать в России смену режима и уже заговаривает о нападении на Москву, написал в соцсети Х экс-кандидат в президенты США, американский бизнесмен Вивек Рамасвами. Он предложил внимательно вслушаться в то, что говорит президент Соединенных Штатов Джо Байден и двухпартийная фракция «разжигателей войны на Украине».

Речь идет уже не только о «защите» Украины. Эти сумасшедшие начинают говорить так, будто хотят полномасштабного нападения на Россию. Это безумие <...>. Они добиваются того, чего хотели с самого начала: смены режима в России, — подчеркнул политик.

По мнению Равасвами, именно поэтому никто из них никогда не говорил о цели конфликта на Украине, они хотели «сохранить гибкость». Демократ подчеркнул, что Байден не думает о последствиях. Пост политика в соцсети Х прокомментировал ее владелец, предприниматель Илон Маск. Он написал, что «это очень тревожно».

Ключевая задача Запада заключается в том, чтобы свергнуть президента России Владимира Путина с его должности, именно для этих целей зарубежные кураторы спровоцировали начало спецоперации, заявил ранее экономист Михаил Хазин. По его мнению, чтобы не допустить развертывания военного столкновения на территории РФ, власти страны приняли решение нанести превентивный удар и начать спецоперацию.

Западные агенты хотят организовать государственный переворот в Белоруссии, воздействуя на граждан страны, рассказывал военный политолог доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, заинтересованные лица будут прибегать к «изощренным методикам».