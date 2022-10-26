Американский политик признал правоту Маска по поводу Украины Экс-сенатор США Блэк поддержал план Маска по урегулированию кризиса на Украине

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Экс-сенатор США от штата Вирджиния Ричард Блэк заявил, что переговоры являются ключевым способом урегулирования кризиса на Украине, как это ранее предложил миллиардер Илон Маск. Такое заявление политик сделал в ходе выступления для немецкого аналитического центра «Институт Шиллера». Блэк оценил особую роль ООН в плане Маска, а также одобрил проведение референдума в Донбассе.

Илон Маск, один из самых богатых людей на Земле, опубликовал в Twitter замечательное предложение о начале мирных переговоров по Украине, — сказал Блэк.

Политик подчеркнул собую роль ООН в плане Маска, поскольку считает, что народ имел право решить на референдуме, желает ли он оставаться в составе Украины или стать частью России. Блэк допустил, что Москва была готова к проведению референдума под эгидой международной организации, но Киев «наотрез отказался поднимать вопрос о праве народа на самоопределение».

Ранее Маск заявил, что прийти к миру на Украине можно путем проведения повторных референдумов на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей под наблюдением миссии ООН. Миллиардер также предложил оставить Крымский полуостров России.

После этого американский политолог и основатель Eurasia Group Ян Бреммер заявил, что Маск общался с Путиным перед публикациями в Twitter об Украине. Позднее Маск опроверг информацию о том, что обсуждал с Путиным вопрос урегулирования ситуации на Украине перед публикацией своих постов.