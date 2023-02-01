В Америке осудили тех, кто защищает Зеленского из-за его еврейских корней Политик Янг назвал антисемитами тех, кто оправдывает Зеленского еврейскими корнями

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг назвал нацистом президента Украины Владимира Зеленского в своем Twitter-аккаунте. По его словам, те, кто это отрицает из-за еврейского происхождения украинского лидера, являются антисемитами.

Я думаю, что людей, которые постоянно указывают на то, что нацистский лидер страны, полной жестокости и нарушений прав человека, — это еврей, можно считать антисемитами, — подчеркнули политик.

Напомним, что 1 мая Сергей Лавров в ходе интервью итальянскому телевидению на вопрос том, как на Украине возможна «нацификация», если Зеленский еврейского происхождения, заявил, что «мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи». Он также предположил, что Гитлер мог иметь еврейские корни.

После этого президент России Владимир Путин извинился перед премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом в ходе телефонного разговора. Канцелярия израильского премьера в Twitter сообщила, что Беннет принял извинения и поблагодарил Путина за пояснение ситуации.

Ранее американские журналисты Марк Тот и Джонатан Свит заявили,что массовые увольнения высокопоставленных чиновников на Украине связаны со стремлением страны вступить в Евросоюз и НАТО. Они считают, что Зеленскому всегда было трудно управлять Украиной, что хорошо было видно до начала спецоперации. В то время украинские олигархи, давно привыкшие к коррупции, были особенно неподатливы к реформам.