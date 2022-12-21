Американский политик назвала Байдена папиком Зеленского Американский политик Сайсер назвала Байдена папиком Зеленского

Фото: Saquan Stimpson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Американский политик, член Республиканской партии Лаверн Спайсер назвала президента США Джо Байдена «папиком» украинского лидера Владимира Зеленского. Таким образом она отреагировала в Twitter на пост хозяина Белого дома, в котором тот выразил надежду на то, что Зеленский хорошо долетел до США, добавив, что рад его видеть на американской земле. Он также добавил, что им с президентом Украины необходимо многое обсудить

Ты пишешь ему буквально как папик пишет своей партнерше на свидании за деньги. Какого хрена? — прокомментировала этот пост Спайсер.

Ранее в Белом доме назвали визит Зеленского в США сигналом президенту России Владимиру Путину о поддержке Киева. Одной из тем встречи украинского и американского лидеров станет обсуждение видения Зеленским «справедливого мира» на Украине. Зарубежные СМИ предположили, что украинский лидер также будет просить о поставках ВСУ ракеты ATACMS с дальностью действия около 300 километров и разведывательно-ударные БПЛА Grey Eagle и Reaper.

Представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что Москва не рассчитывает на позитивные изменения в ситуации на Украине после поездки Зеленского в Вашингтон. Пресс-секретарь российского президента усомнился в том, что позиция Зеленского станет более конструктивной.