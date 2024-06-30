Американский полицейский застрелил подростка с муляжом пистолета В США полицейский застрелил 13-летнего школьника из-за муляжа пистолета

Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

В американском штате Нью-Йорк скончался 13-летний подросток Ньях Мвей, которого подстрелил полицейский, пишет Associated Press. Сообщается, что школьник направил муляж пистолета на сотрудника правоохранительных органов, что и спровоцировало мужчину на применение табельного оружия.

По данным агентства, полицейские получили ориентировку на участников ограбления, при патрулировании они заметили двух молодых людей, которые подходили под описание разыскиваемых и находились в том же районе, где было совершено преступление. Кроме того, один из них шел по дороге, нарушая тем самым ПДД штата.

Офицеры подошли к подросткам, один из них заявил, что ему необходимо обыскать их — Ньях Мвей сразу же бросился в бега. Во время бегства молодой человек достал пистолет и направил в сторону полицейского, последний выстрелил и попал в область груди школьника. Пострадавший скончался вскоре после госпитализации. Позже также было установлено, что в руках Мвея была точная копия пистолета Glock 17. Ньях Мвей — один из четырех детей семьи беженцев из Мьянмы, который в июне окончил среднюю школу. Семья живет в США около восьми лет.

Ранее сообщалось о групповом ограблении семьи в штате Северная Каролина, где пятеро преступников пытали жертв раскаленными на плите столовыми приборами. Таким образом преступники пытались узнать, где хранились деньги и драгоценности.